Les observateurs n’ont cessé de répéter que le Club Bruges était l’équipe qui souffrirait le plus de l’absence de supporters. Et les résultats ont confirmé ce pronostic, vu les deux défaites concédées au Stade Jan Breydel, face à Charleroi et au Beerschot. Le premier succès à domicile des Blauw en Zwart n’est tombé que lors de la cinquième journée… moment précis où les fans ont effectué leur retour.