Charleroi : les Zèbres s’invitent aux petits matchs des stagiaires (VIDEO) CharleroiVidéo Vincent Blouard Après leur entraînement matinal à Marcinelle, les joueurs du Sporting de Charleroi ont participé à des petits matchs avec les stagiaires ce mardi.

Les jeunes joueurs (des U7 aux U13) inscrits au stage de Charleroi durant cette semaine de vacances de Pâques ont eu droit à des petits matchs avec des équipiers et des adversaires inédits ce mardi matin.



Et pour cause, ils se nommaient Zorgane, Gholizadeh, Kayembe, Badji ou encore Petkevicius, Andreou ou Ilaimaharitra. On a également vu Heymans donner quelques conseils sur corner et Morioka apprendre l’un ou l’autre petits gestes défensifs. Sympa.



Après leur entraînement matinal distillé par Edward Still (toujours sans Van Cleemput, en individuel au stade), les pros ont en effet été dispersés dans différents groupes d’enfants et ont participé à des petites oppositions. Moment inoubliable pour les jeunes, évidemment.



L’occasion aussi pour eux d’approcher leurs idoles de plus près et de leur demander photos et autographes. A ce petit jeu, Hervé Koffi a été le Carolo le plus sollicité.



Les prochains entraînements de la semaine seront à huis clos. Charleroi recevra Zulte-Waregem dimanche (18h30) dans le cadre de la 34e et dernière journée de la phase classique. Avec une place pour les Europe playoffs à valider.Vincent Blouard