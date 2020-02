Ce mardi soir, le Sporting Charleroi a presque validé son ticket pour les playoffs 1 même si ce n’est pas encore fait mathématiquement.

Grâce à une bonne organisation défensive et une efficacité offensive, les Zèbres ont pris les trois points empêchant les Malinois de se rattacher au wagon du Top 6, à cinq journées de la fin.

Fin d’une belle série défensive

Si le résultat est plus que satisfaisant pour les Carolos, commençons par la note négative : en égalisant à la 79e minute un but de la tête, le Malinois William Togui a mis fin à une belle série de 824 minutes sans encaisser le moindre but par les Carolos, à domicile, toutes compétitions confondues. (...)