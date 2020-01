C'est avec un sentiment de frustration que les joueurs du Sporting Charleroi ont quitté la pelouse du Pays Noir ce samedi soir.

Après 37 minutes de jeu, l'arbitre de la rencontre Dierick a en effet arêté la partie définitivement à cause du brouillard et alors que les Zèbres menaient 1-0.



Ce lundi, nous apprenons que la rencontre sera rejouée intégralement et que l'équipe de Karim Belhocine perdra son avantage d'un but. "Nous n'avons pas vraiment le choix étant donné que le parquet ne vas pas initier de convocation car nous ne sommes pas face à un cas disciplinaire", explique Pierre-Yves Hendrickx, le secrétaire général du Sporting Charleroi. "Et c'est le règlement... Par contre, nous continuons à contester la date du 4 février pour rejouer ce match."

Dès samedi soir, la Pro League annonçait en effet que le match serait rejoué le mardi 4 février. Une décision que la direction du Sporting n'accepte pas, elle qui a l'accord de Malines pour faire rejouer le match le 11 février.



Reste à voir si le manager du calendrier acceptera la demande des clubs...ou imposera la date du 4 février comme il l'a fait samedi soir.