À la surprise générale, Marco Ilaimaharitra figurait bien dans le onze de base de Karim Belhocine pour affronter Courtrai, ce lundi soir. En dernière minute, la direction hennuyère avait introduit un recours contre la sanction de quatre matchs infligée au Malgache pour son exclusion face à Waasland-Beveren. Le verdict est tombé ce mardi, le milieu de terrain sera bien suspendu pour quatre journées.

Il a en plus reçu un cinquième avertissement contre les Coutraisiens, ce lundi soir. Ce qui signifie qu’il loupera les cinq prochaines rencontres du Sporting Charleroi et ne jouera plus en 2020. Il loupera le déplacement à Saint-Trond, au Cercle Bruges, la réception d’Anderlecht, le duel à l’Antwerp et le premier match de l’année 2021, probablement contre Malines, à domicile.