"Isaac n’a plus joué depuis le mois de décembre mais, physiquement, il est plus avancé que ce que l’on pensait, a commenté l’entraîneur carolo. La charge de travail qu’il a déjà pu encaisser cette semaine est très positive. Il a travaillé en partie individuellement avec le préparateur physique mais a aussi participé aux séances collectives. C’est ce qui nous permet de déjà le reprendre, mais on verra s’il sera sur le banc ou en tribune."



L’arrivée de Mbenza vient renforcer un secteur qui en avait besoin. D’autant plus que Karim Zedadka ne reviendra pas. "Isaac est en mesure de jouer sur le flanc ou derrière l’attaquant. C’était une bonne opportunité pour nous. Il va nous apporter son expérience, son vécu, mais aussi son calme et ses qualités que sont la vitesse, le dribble en un contre un, ses centres et sa finition."

Dépendant de Saint-Trond

Même en cas de victoire, Charleroi ne sera pas mathématiquement qualifié pour les Europe playoffs ce samedi. Il devra pour cela espérer que Saint-Trond ne batte pas le Beerschot, dimanche soir. Si les Carolos gagnent et que les Canaris ne gagnent pas, alors le Sporting aura officiellement son ticket.



Mais Still n’en tient pas compte et se méfie de Brugeois revigorés depuis le mois de novembre. "C’est une équipe en forme, qui essaie de se raccrocher au top 8. Leur pressing est top. Ce que leur coach (NdlR : Dominik Thalhammer) a apporté est très intéressant, dont le pressing en zone de l’école allemande. Ce sera un match très intéressant entre deux équipes qui jouent vers l’avant et qui luttent avec ambition."



La sélection (20) : Koffi, Kamara, Chiacig, Knezevic, Ozornwafor, Bessilé, Andreou, Wasinski, Tchatchoua, Ilaimaharitra, Zorgane, Kayembe, Heymans, Gholizadeh, Zaroury, Mbenza, Nkuba, Bayo, Badji, Descotte.

Absents : Morioka (suspendu), Van Cleemput, Desprez, Boukamir, Donnez, Ferraro, Zedadka (blessés), Karamoko, Lokembo, Lutte, Petkevicius (choix).

Petite surprise dans la sélection dévoilée par Edward Still ce vendredi, à la veille du match contre le Cercle Bruges comptant pour la 32e journée de championnat. Isaac Mbenza y figure déjà, quelques jours seulement après s’être engagé avec Charleroi.