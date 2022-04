Charleroi: mécontents des tarifs, les Storm Ultras envisagent de boycotter les playoffs Charleroi V.B. Les commentaires vont bon train, dans un sens comme dans l’autre, depuis plusieurs jours au sujet de la grille tarifaire instaurée pour les trois matchs d’Europe playoffs au Mambourg. Les Storm Ultras ont officiellement communiqué leur mécontentement ce jeudi. © Belga

D’un côté, il y a le club. Déjà touchés de plein fouet par la crise sanitaire qui a plombé leurs finances – bien qu’il reste le club le plus sain de Belgique -, les dirigeants du Sporting ont décidé cette saison de ne pas offrir la gratuité à leurs abonnés pour les Europe playoffs. En substance, ils ne voient pas pourquoi les trois matchs à domicile devraient être gratuits alors que les affiches sont autrement plus alléchantes que lors des anciens playoffs 2. Différentes actions – dont la possibilité de regarder gratuitement les trois matchs à l’extérieur via l’application du club – ont par ailleurs été mises en place.



De l’autre côté, il y a les supporters. Certains, sur les réseaux sociaux, partagent clairement l’avis des dirigeants et ne voient pas pourquoi le club devrait offrir les places. En parallèle, une bonne partie peste contre les tarifs instaurés, à savoir entre 39 et 59 euros pour les non-abonnés et entre 35 et 53 euros pour les abonnés. Le tout pour les trois matchs au Mambourg, contre Gand, Genk et Malines.



"A défaut d’être entendus…"



Ce jeudi, les Storm Ultras, le collectif le plus influent du Sporting, a publié un communiqué intitulé « Opération aucun achat de la formule playoffs… tant que le club n’a pas changé son fusil d’épaule ». Et d’étayer : « La politique commerciale proposée par le Sporting (…) ne nous convient absolument pas. Ce n’est même pas pour la T4 que nous adoptons cette position, mais pour les frileux, les irréguliers, les déçus… ainsi qu’une énorme majorité – pour ne pas dire la totalité – qui a subi depuis 2 ans tantôt les impacts sanitaires, tantôt les impacts financiers. »



Le collectif propose des pistes pour ces trois matchs : le renouvellement gratuit de l’abonnement pour les abonnés, un pack au prix de 20 € pour les non-abonnés et la gratuite pour les mineurs et étudiants. Par sûr, évidemment, que le Sporting va céder et se laisser dicter sa politique commerciale par ses supporters. « Nous incitons tout le monde à n’acheter aucune formule pour l’instant, ajoute le communiqué. Et, à défaut d’être entendus, nous nous réserverons le droit de faire encore plus de bruit à l’occasion des prochaines rencontres. Nous serons très imaginatifs. Et ce dès le premier déplacement à Malines (NdlR : le 23 avril). »



L’appel au boycott fonctionnera-t-il réellement ? Réponse le 30 avril lors du premier match à domicile contre Gand.