."

Steeven Willems "Le score aurait pu être tout autre. On a été plus efficace. Le Beerschot est une belle équipe, je leur souhaite une belle saison. Notre job actuellement est magnifique. On se devait de prendre les trois points pour le retour du public. Ils nous avaient manqués. C'est vrai qu'ils avaient le monopole du ballon en seconde période. C'était à nous de faire le travail derrière, cela a permis à nos attaquants de faire la différence devant. C'est du donnant-donnant. La rencontre de jeudi va être particulière car on ne connait pas la compétition. On s'attend à un gros match. J'ai ma part de responsabilité sur le but du Beerschot, c'est une leçon à prendre pour les prochains matchs. Il y a quand même des choses à travailler, malgré les victoires."

Marco Ilaimaharitra "On savait qu'on allait affronter une équipe solide. On devait faire plaisir aux supporters à domicile, on a montré beaucoup d'envie ce soir. On s'entend tous tellement bien que les automatismes se retrouvent naturellement au milieu de terrain. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Je n'ai pas fait la préparation comme tout le monde après ma blessure mais je me sens de mieux en mieux après chaque match. Le foot, c'est une éternelle remise en question. On va donc célébrer ce soir mais on va se remettre au boulot demain car un match de Coupe d'Europe nous attend. C'est ma quatrième saison ici et chaque année on progresse."

Karim Belhocine "Au niveau comptable, c'est très bien. On a joué face à un adversaire valeureux. On a fait ce qu'on devait pour l'emporter. C'est dommage qu'on prenne ce but en fin de rencontre. C'était un match plaisant. On savait que le Beerschot était très physique. J'avais dit à mes joueurs que cette équipe nous ressemblait et qu'on devait être au niveau pour l'emporter. Mes joueurs ont pris la mesure pour battre les Anversois. Notre jeu demande beaucoup d'énergie donc c'est normal que l'on soit dans le dur en fin de match mais on aura le temps de récupérer pour jeudi. Nous serons prêts pour les deux prochaines échéances . Concernant Morioka, il s'est fait mal au dos et va faire des examens demain. J'espère qu'il n'a rien de grave car il a encore montré tout son talent ce soir. On doit se remettre en question à chaque match même on a marqué une page de l'Histoire de Charleroi avec ce six sur six. Mes joueurs le font parce qu'ils arrivent à se remettre en question à chaque match. La force du Sporting, c'est ce public qui nous soutient, on a envie de leur rendre sur le terrain. Mes joueurs me donnent plus que ce que je leur donne."

Hernán Losada "Il n'y a pas de regret. On a perdu face à une bonne équipe qui mérite de gagner. On voulait gagner des points ce soir mais si tu encaisses un but face à Charleroi, tu sais que c'est très dur de revenir. Je suis content de nos trente dernières minutes. On a créé trois bonnes situations de but. Charleroi mérite de gagner donc il n'y a rien à dire. Le Sporting a été meilleur dans les duels également. Leur jour de repos supplémentaire les a peut-être aidés, mais Charleroi mérite d'être premier au classement. Je suis fier de mon groupe et on continuera à travailler."