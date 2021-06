Un crachin a accompagné les Zèbres ce lundi matin à Marcinelle. Ils étaient 22 à l’entraînement, en plus des trois gardiens.Les internationaux Zajkov, Ilaimaharitra et Gholizadeh ont participé normalement à la séance, un mixte entre exercices de possession, circuits de passes et de courses à un rythme plutôt intense.

Morioka (cuisse) et Goranov, pas à 100%, ont travaillé à part avec le kiné. Ils ont surtout trottiné et touché un peu le ballon.Van Cleemput, Willems et Nkuba n’étaient pas sur le terrain. Pas plus que Zorgane, le dernier transfert algérien qui n’est pas encore arrivé en Belgique.