Karim Belhocine était l’invité du Grand Débrief ce lundi.

Jusqu’où aurait pu aller Charleroi cette saison ? C’est la question que beaucoup se posent vu la forme des Zèbres en fin de phase classique et la brillante troisième place accrochée avant l’arrêt de la compétition. Ce lundi, l’entraîneur des Carolos a accepté de revenir sur le confinement actuel et sur les belles performances réalisées par son équipe cette saison. Il était l’invité du Grand Débrief.

Un entraîneur en confinement. "Je patiente car je n’ai pas trop le choix. Je m’occupe comme je peux et je me repose aussi car le métier d’entraîneur est très prenant. À côté de cela, je regarde différents matchs, dont les nôtres, et j’essaye d’en retirer différentes choses. J’essaye aussi de regarder ce qui se fait chez les grands entraîneurs."



Le possible arrêt de la compétition. "J’ai l’impression que tout le monde tire la couverture comme cela l’arrange. Certains clubs veulent continuer car ça les arrange, d’autres pas… Pour moi, il faut faire ce qui est le moins dangereux pour la santé des gens, point. S’il faut reprendre, on reprendra et on ira gagner des matchs. Si pas, nous accepterons le classement comme il est. Nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle il faut tirer la couverture vers soi. Quoi qu’il arrive, les joueurs auront besoin de minimum 3 ou 4 semaines avant de pouvoir jouer un match de compétition. Ils seront restés pendant plusieurs semaines sans le rythme des matchs. Mais au moins, tout le monde sera à égalité : le retard accumulé par un joueur de Charleroi sera le même que celui d’un joueur de Bruges ou de Waasland-Beveren (sourire)."



La saison du Sporting. "Nous avons réalisé une bonne saison. J’avais à ma disposition un groupe extraordinaire qui faisait preuve d’abnégation, avec une concurrence très saine entre des joueurs très travailleurs. Tout cela a permis de faire de bons résultats. J’aurais aimé être plus jeune pour pouvoir faire partie de cette équipe… À chaque fois qu’ils ont été bousculés, ils ont voulu réagir rapidement et ensemble. C’est le propre d’un groupe qui vit bien, Charleroi n’avait plus aucun complexe. Je suis très fier de ce que Charleroi a réalisé cette saison."

Les playoffs. "Nous avons débuté la saison avec un calendrier difficile, mais les joueurs l’ont fait. On a ensuite dit que Charleroi ne savait pas battre les petites équipes, mais ils l’ont fait. En fin de phase classique, on disait que cela allait être compliqué contre les gros, mais ils l’ont fait aussi. Est-ce que nous aurions fait de grands playoffs ? On aurait peut-être connu un creux ou peut-être pas… Mais sans être prétentieux, j’aurais voulu aller au bout des choses pour connaître les limites de ce groupe. J’avais la chance d’avoir à disposition des joueurs avec une vraie envie de se surpasser. Nous montions en puissance en fin de championnat contre de grosses équipes et j’aurais voulu voir jusqu’où ce groupe pouvait aller."



Sa saison en tant que coach. "J’ai essayé de travailler au jour le jour et j’ai vite compris que j’avais à chaque position des joueurs capables de progresser. J’ai eu la chance de tomber dans le bon club, avec la bonne équipe au bon moment. Quand les matchs s’enchaînent, on se dit qu’on peut aller loin. Je n’oublie pas que quand tout va bien, on rentre dans le cœur des supporters mais on peut aussi en ressortir quand cela va moins bien… Je dois beaucoup aux gens qui m’ont fait confiance mais surtout aux joueurs grâce à qui nous avons fait une belle saison. Il faudra désormais travailler dur pour pouvoir continuer dans cette voie."







Revivez le Grand Débrief dans son intégralité: