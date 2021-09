Shamar Nicholson (4 buts en 7 matchs) devrait honorer son retour dans l’équipe pour le déplacement à Courtrai ce samedi (16h15) dans le cadre de la 10e journée de championnat.

L’attaquant jamaïcain de Charleroi, victime d’une fracture de la pommette contre Bruges (le 18/09), et opéré jeudi dernier, se sent prêt et n’éprouve plus de douleur. S’il joue, ce sera tout de même avec un masque. La décision définitive sera communiquée ce vendredi par l’entraîneur Edward Still.