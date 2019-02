Après la lourde défaite contre Mouscron, les Carolos doivent se reprendre.

Une semaine après la déroute de Charleroi à Mouscron, les Carolos accueillent Ostende pour la 25 journée de championnat. Deux équipes en petites formes s'affronteront ce samedi au Mambourg.

Du côté de Charleroi, le jeune Maxime Busi tiendra sa place à l'arrière droit. Le trio d'attaque sera composé de Bruno, Delfi et Osimhen. Une victoire est plus qu'impérative pour Charleroi s'il veut rester dans la course aux playoffs 1.

Les compos:

Charleroi: Penneteau, Busi, Angella, Dessoleil, Morioka, Bruno, Ilaimaharitra, Hendrickx, Nurio, Delfi, Osimhen, Delfi

Ostende: Dutoit, Faes, Lombaerts, Milovic, De Bock, Tomasevic, Nouri, Vandendriessche, De Sutter, Canesin, Vanlerberghe

Suivez le match en direct commenté à 18h