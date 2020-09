La rencontre capitale pour le Sporting de Charleroi en Coupe d'Europe sera bien retransmise à la télévision.

C'est d'ailleurs la chaîne Eleven Pro League qu'il faudra brancher pour pouvoir suivre la rencontre des Zèbres en direct. "Nous avons pris cette décision pour faire plaisir à l’ensemble des supporters des Zèbres", a annoncé Jan Mosselmans, Head of Content and Production chez Eleven Sports, à nos confrères de Sudpresse.

Initialement, il n'y avaient que les fans des Zèbres qui pouvaient voir le match. Mais la chaîne a changé son fusil d'épaule. Désomais, le match sera aussi disponible en télévision.

"Charleroi nous avait contacté pour savoir si on acceptait de diffuser le match. On a dit ‘ok’ et en concertation avec le club nous avons même voulu faire une action pour permettre aux abonnés du club de regarder le match gratuitement. Nous avons donc envoyé un code spécial à ces supporters pour qu’ils puissent regarder cette rencontre sur notre plateforme internet. C’était le seul moyen technique pour que les abonnés du Sporting de Charleroi puissent avoir accès au match.", poursuit-il.