Le Sporting Charleroi est dans le flou depuis ce lundi après-midi après l’annonce de la part de la Pro League du report de la rencontre entre les Zèbres et le Club Bruges, prévue ce samedi 24 août à 18h.

La cause du report : le match retour des barrages pour la phase de poules de la Ligue des champions que les Brugeois devront jouer le mercredi 28 août face à Linz. La rencontre opposant deux clubs en lice pour atteindre les poules de l’Europa League, l’Antwerp et La Gantoise, était elle prévue le dimanche 25 août et est remise au 21 novembre.

Dans un communiqué, l’Union belge explique faire valoir "l’importance de ces rencontres européennes pour le coefficient belge et la renommée du football belge" pour décider "en concertation avec les détenteurs de droits, la police locale et ces clubs, de reporter les matchs".

Sauf que le Sporting Charleroi n’est pas d’accord avec ce report. Cependant, les Carolos, qui n’avaient pas donné leur accord préalable pour ce report, n’ont pas officiellement fait appel de la décision devant la Commission des litiges. Si un appel de la part de Charleroi serait logique sur le fond, il serait plus compliqué sur la forme, les Carolos se retrouvant alors seuls contre tous…

Bref, le flou est total et une décision devra être prise rapidement pour cette rencontre qui devait se jouer dans… quatre jours.