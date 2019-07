Dans une rencontre très physique, les Carolos ont montré de belles choses face à une solide équipe d'Utrecht.

Ce mercredi en fin de journée, le Sporting Charleroi se déplaçait au camp de base d'Utrecht pour affronter l'équipe de John Van den Brom lors d'un entraînement à huis clos. La rencontre, de quatre fois trente minutes, débutait mal pour les hommes de Karim Belhocine qui encaissait rapidement un but. Charleroi prenait le match en mains et tentait d'imposer son jeu en allant récupérer des ballons haut sur le terrain. Mais cela laissait des espaces dans lesquels les attaquants hollandais se réfugiaient pour inscrire les deuxième et troisième buts de la partie.

Lors du deuxième quart-temps, les Zèbres se procuraient un penalty grâce à une belle course de Fall mais Niane voyait son tir etre arrêté par le gardien adverse. Dans la foulée, Dessoleil trouvait de nouveau le gardien sur une belle tête croisée. Finalement, la réduction du score tombait des pieds de Niane qui reprenait une balle dans le petit rectangle. Sur la remise au jeu, Utrecht inscrivait son quatrième but de la partie.

En deuxième mi-temps, Karim Belhocine changeait complètement son onze de base. Les Carolos réduisaient de nouveau l'écart via un auto-goal sur corner. Charleroi prenait le match à son compte et se montrait bien plus dangereux que son adversaire. En toute fin de troisième quart-temps, le staff carolo a eu une frayeur quand Younes Delfi se tapait la tête contre la barrière après un duel musclé. Solide, l'Iranien retournait sur le terrain pour le début du quatrième quart.

Lors des 30 dernières minutes, le Sporting continuait à pousser pour tenter de revenir au score. Dans les dernières minutes du match, les Zèbres encaissaient un cinquième but juste après une grosse faute d'un attaquant hollandais sur Willems.

Les Carolos joueront une seconde partie amicale ce samedi pour terminer leur stage de préparation.



Charleroi (1ère mi-temps) : Riou, Busi, Marinos, Dessoleil, Noorafkan, Grange, Hendrickx, Fall, Morioka, Niane, Bruno.

Charleroi (2e mi-temps) : Penneteau (cap.), Wildemeersch, Zajkov, Diandy, Willems, Saglik, Keita, Pollet, Delfi, Perbet, Bedia

Les buts : 4e Van de Streek (1-0), 17e Gustafson (2-0), 26e Lonwijk (3-0), 45e Niane (3-1), 46e Van de Streek (4-1), 62e auto-goal (4-2), 120e Troupee (5-2).