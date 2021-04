Le Sporting aura l’occasion de retrouver le top 8, synonyme de playoffs 2, ce mercredi, lors de son déplacement au Beerschot. "Il y avait un peu de déception après le partage contre Mouscron. Mais vu qu’on joue trois jours plus tard, il a fallu directement tourner le bouton et se focaliser sur la rencontre suivante", a déclaré Karim Belhocine en conférence de presse.

L’entraîneur carolorégien ne récupérera que Nicolas Penneteau, par rapport à dimanche. Le portier avait dû déclarer forfait en dernière minute pour un problème au dos. "Guillaume Gillet et Joris Kayembe ont bien récupéré (ils avaient été malades à cause du Covid-19). Par contre, Ryota Morioka est incertain pour le match de ce mercredi. A un moment, son genou a un peu tourné. Il a eu une petite réaction ce lundi. On verra donc demain comment il se sent."

Premiers au classement au match aller, les Zèbres s’étaient imposés face aux Rats, deuxièmes. Ce mercredi, l’enjeu sera différent. Le style de jeu aussi sera différent. Avec des Anversois qui étaient nettement plus offensifs au mois de septembre. "Ils ont essayé de stabiliser un peu l’équipe. Je ne sais pas trop si ça nous convient ou pas, mais oui, leur style a changé. Au final, c’est ce qu’on mettra en place qui fera la différence. L’enjeu ? Oui, ce sera une motivation supplémentaire. Le championnat est assez spécial, on le répète depuis des mois. On a eu des hauts et des bas, on est une équipe qui perd peu mais ne gagne pas beaucoup non plus. Vu les résultats de nos adversaires, avec une ou deux victoires, on se retrouve vite plus haut au classement."

Les Carolos n’ont jusqu’à présent engrangé qu’une seule victoire en 2021. Et pourtant, ils pourraient très bien faire la bonne opération en s’imposant ce mercredi.