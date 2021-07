En 3-5-2, comme lors de son premier match contre Fola Esch samedi dernier (3-1), Charleroi a bien entamé sa rencontre, avec de l’intensité et du mouvement.Après une première possibilité israélienne (10e), Kayembe voyait sa frappe être contrée (23e). Puis la reprise de Lokembo, virevoltant sur son côté droit, échouait sur le gardien (24e).

C’est finalement le Maccabi qui ouvrait le score sur un coup franc direct à l’entrée du rectangle, via la transversale (1-0, 37e). Quatre minutes plus tard, Fall était à la bonne place pour dévier un centre de Kayembe (1-1, 41e). Mérité.

Dix changements à la pause et une valise de buts

Edward Still a opéré une grande tournante à la pause avec dix changements. Ce qui peut en partie expliquer la deuxième mi-temps nettement plus compliquée pour les Zèbres.De retour après quelques jours d’entraînement à part, Morioka trouvait pourtant rapidement la latte (49e).

Mais le Maccabi allait enclencher la seconde et entamer son festival en profitant d’un premier mauvais dégagement de la défense carolo (2-1, 52e). Cela confirmait la seconde période très brouillonne de Charleroi, qui s’écroulait ensuite et concédait quatre nouveaux buts en onze minutes. Le plus souvent à la suite d’erreurs défensives. Il reste du travail.





Buts : 1-0 (37e); Fall (1-1, 41e); 2-1 (52e), 3-1 (70e), 4-1 (72e), 5-1, (75e), 6-1 (81e)





Charleroi 1re mi-temps : Ngoua; Knezevic, Andreou, Wasinski; Lokembo, Hendrickx, Ilaimaharitra, Ribeiro Costa, Kayembe; Zaroury, Fall.

Charleroi 2e mi-temps : Chiacig; Boukamir, Akbib, Goranov; Lokembo, Keita, Morioka, Tchatchoua, Gholizadeh; Benchaib (85e Ribeiro Costa), Descotte.