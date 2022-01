On va devoir faire preuve de créativité pour créer une animation offensive capable de déstabiliser Gand." Voilà comment Edward Still, questionné vendredi, compte contourner l’absence de véritable attaquant de pointe contre Gand, concurrent direct. Si celle de Vakoun Bayo - prêté par Gand - était attendue, celle d’Anthony Descotte - blessé à la cheville droite depuis mercredi et aperçu en béquilles hier - ne l’était pas.

C’est un fameux malheur, impromptu, mais qui démontre aussi que, si le Sporting avait certes parfaitement lancé son mercato (Kamara, Bayo et Petkevicius signés dès la fin décembre), il peine malgré tout à combler ses manques, attendant sans doute la bonne affaire . Sauf que d’ici fin janvier, cela r isque de lui coûter de précieux points.

"On aurait tous souhaité - staff, direction et joueurs - qu’il n’y ait pas que ces trois joueurs déjà arrivés. La Can, la position des autres clubs, les souhaits des joueurs que l’on cible… Tous ces paramètres entrent en compte et le mercato de janvier est toujours très complexe. On doit respecter le fait qu’il dure encore une dizaine de jours", a déclaré Still, refusant de commenter la rumeur Adrien Trebel.

En attendant, le T1 carolo s’attelle à trouver une solution pour son attaque. Zaroury devrait être aligné, avec Gholizadeh en soutien, tandis que Petkevicius, débarrassé du Covid, intègre enfin la sélection. Il pourrait monter en cours de match. Il faudra également de la créativité pour remplacer Tchatchoua - suspendu - sur le flanc droit. Benchaib postule clairement, même s’il a plutôt été testé à gauche durant le stage.

Enfin, une bonne nouvelle : Nkuba, blessé au genou depuis fin 2020, figure parmi les dix-neuf. Lui aussi pourrait apporter du sang neuf.

Zorgane plus tôt que Koffi

À Charleroi, on s’attendait à ce qu’Hervé Koffi rentre avant Adem Zorgane de la Can. Mais à la surprise générale, le Burkina Faso s’est qualifié pour la suite de la compétition, au contraire de l’Algérie, pourtant tenante du titre. Du coup, Zorgane est déjà dans la sélection carolo. "Si tout va bien, il sera en Belgique ce samedi matin", a précisé Still. "Il n’a pas joué à la Can mais il s’est entraîné rigoureusement et a pris soin de son corps. Il ne sera pas titulaire samedi mais le fait de pouvoir l’avoir sur le banc sera une bonne chose pour tout le monde." Il sera sans doute fatigué par le voyage et déçu du terrible échec algérien. "Oui, mais il est assez intelligent pour tourner la page et montrer qu’il mérite justement de jouer plus avec son équipe nationale."