À 48 heures d’un match qui doit assurer la place des Carolos dans le top 8, plusieurs interrogations subsistent.

Avec Hervé Koffi ?

Le déplacement à Anvers devrait être l’occasion de revoir Hervé Koffi dans le but de Charleroi. L’intérim de Bingourou Kamara s’est prolongé de deux semaines après la commotion cérébrale vécue par le Burkinabé à la Can.

Avec six buts concédés en six rencontres, dont trois clean sheet, le bilan de Kamara est bon mais il ne sera pas suffisant pour rester titulaire. Koffi reprendra sa place avec un casque sur la tête comme Peter Cech comme signe des séquelles de son choc avec Kouyate.

Comment se porte Ozornwafor ?

Le Nigérian a repris l’entraînement ce mardi et non lundi, comme l’a prétendu Vanzeir. À l’instar de Koffi, qui a vécu le même type de blessure, Edward Still ne devrait pas prendre de risque avec lui. L’occasion de relancer Andreou ou Tchatchoua en recentrant Van Cleemput pour la dernière hypothèse.

Un milieu en manque de solutions

Le secteur est amputé de Morioka et Gholizadeh. Le premier cité n’est pas encore remis suffisamment de sa gêne au bas de la fesse tandis que le second purge un match de suspension après avoir récolté son cinquième avertissement de la saison face à l’Union.

Zorgane devrait encore occuper un poste plus défensif aux côtés d’Ilaimaharitra. Zaroury pourrait profiter de l’absence de l’Iranien pour revenir dans le onze de base d’Edward Still. L’international espoir belge a marqué des points lors de son entrée tonique face au leader du classement.