Il y aura donc un absent de marque de chaque côté dans le secteur médian, ce samedi (20h45) dans ce qui constitue un choc de cette 28e journée de championnat. A l’Union SG, Casper Nielsen est suspendu (tout comme Kandouss et Van der Heyden). Côté carolo, Ryota Morioka, qui s’était pourtant entraîné en début de semaine, est à nouveau indisponible. "Il a effectué un faux mouvement lors de la séance de jeudi", a commenté l'entraîneur Edward Still. "Cela provoque un nouveau déséquilibre au niveau du dos et du bassin. Ce match arrive trop tôt pour lui. Il effectuera des tests médicaux ce week-end."

Il reste une inconnue dans le onze carolo – que Still a refusé de lever ce vendredi -, c’est la titularisation ou non de Hervé Koffi dans le but. Le Burkinabé est remis de sa commotion cérébrale subie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal, début février. Et, après quelques jours de repos, il a repris les entraînements cette semaine. Mais Edward Still décidera-t-il de le relancer dès ce samedi ou maintiendra-t-il sa confiance envers Bingourou Kamara, auteur d’un nouveau bon match au FC Bruges dimanche dernier ? "Médicalement, Koffi est apte. Il se sent bien et n’éprouve pas de séquelles. Mais il y a une différence entre être fit médicalement et physiquement." Mystère, donc, même si, à l'heure actuelle, on penche davantage vers le maintien de Kamara.

"Enormément de respect pour le parcours de Felice"

Alors qu’il reste sept matchs à disputer en phase classique, Charleroi (6e, 43 points) espère se relancer après des prestations encourageantes – notamment à Bruges – mais pas toujours récompensées à leur juste valeur. L’Union SG, battue dimanche par Saint-Trond (0-1), voudra reprendre sa marche en avant sous peine de voir l'Antwerp et le FC Bruges se rapprocher au classement.

Et nul doute que Felice Mazzù, pour son retour au Mambourg, y puisera une source de motivation supplémentaire. "Il a posé des fondations partout ici", a déclaré Edward Still ce vendredi. "C’est l’un des coaches qui aura le plus marqué l’histoire du club, et pas que récente. Je regarde rarement les matchs du passé mais, à mon arrivée ici (NdlR: en mai 2021), cela a été important pour moi de me replonger dans l’histoire du club, de comprendre l’impact qu’avait eu Felice. J’ai énormément de respect pour son parcours. Cela a longtemps été un exemple parce qu’on partage le point commun de ne pas avoir été joueur professionnel. Il a ouvert la voie et prouvé que c’était possible d’y arriver (NdlR : d’entraîner en D1 sans passé de joueur pro). Ce samedi, tout le monde aura envie de saluer la personne mais, en tant que coach, on a envie qu’il reparte d’ici sans rien."

La sélection (20) : Koffi, Kamara, Desprez, Van Cleemput, Knezevic, Wasinski, Andreou, Ozornwafor, Bessilé, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Tchatchoua, Petkevicius, Gholizadeh, Zaroury, Badji, Bayo, Descotte.

Absents : Willems, Morioka, Nkuba, Ferraro (blessés), Chiacig, Karamoko, Boukamir, Donnez, Lutte, Lokembo, Zedadka (choix).