Shamar Nicholson respire la confiance après les bons résultats du Sporting et sa série de trois buts en trois matchs.

Le Sporting risque-t-elle de se relâcher après la qualification pour les playoffs 1 acquise la semaine passée à l’Antwerp ? « Je ne dirais pas qu’on a moins de pression que les semaines précédentes. L’approche sera la même que d’habitude. Cette qualification ne change rien pour nous, notre mentalité sera la même », affirme Shamar Nicholson.

Pour son déplacement à Bruges, les Hennuyers seront privés de Kaveh Rezaei, qui n’est pas autorisé à jouer. Ce qui rend la titularisation du Jamaïcain plus que probable, ce dimanche après-midi (14h30). « Ce n’est pas vraiment différent, je pense. Il y a d’autres joueurs qui pourraient convenir, en attaque. D’autant plus qu’il n’avait déjà pas joué au match aller, contre Bruges. » Face à Zulte, Malines et l’Antwerp, Shamar Nicholson a, à chaque fois, trouvé le chemin des filets. Une série qu’il entend poursuivre dans la Venise du Nord. « C’est normal d’être confiant avec une telle série. »

La période d’adaptation du Jamaïcain est en tout cas bien terminée. « Oui, on peut dire que mon adaptation est terminée. Par rapport au championnat slovène, c’est surtout la vitesse du jeu qui est différente. Mon temps de jeu ? Je pensais jouer davantage en arrivant, mais je suis assez fort mentalement pour rester concentré », conclut l’attaquant carolo.