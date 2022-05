En deux matchs d’Europe playoffs, Charleroi a été ramené à la réalité. Sa réalité. Même s’il méritait sans doute mieux. Zéro point sur six, un seul but marqué (sur penalty) et quatre encaissés. Les hommes peuvent mentir, pas les chiffres. Les doux rêves d’Europe se sont envolés. Ils restent à portée d’exploits, mathématiquement. Mais avec sept points de retard sur Gand et douze encore à disputer, personne n’est dupe.