Il est là ! Cela n’a pas été simple mais Vakoun Bayo a enfin rejoint ses nouveaux coéquipiers ce jeudi après-midi à Belek. Il a ensuite pu participer à son premier entraînement en début de soirée.

Après un échauffement collectif et quelques séries de courses plus techniques, distillées par Jacques Borlée, l’Ivoirien de 24 ans s’est testé physiquement avec le préparateur physique. Il a alors aligné les courses à haute intensité sur la longueur du terrain pendant que le reste de l’effectif s’adonnait à des oppositions à deux contre deux puis sept contre sept.

© BELGA

Vakoun Bayo, prêté par Gand avec option, portera le numéro 9.

Il manque inévitablement de rythme après une longue période sans jouer. A Gand, Hein Vanhaezebrouck ne comptait clairement plus sur lui. Il avait d’ailleurs explicitement estimé que l’ancien attaquant du Celtic Glasgow et de Toulouse n’avait pas le niveau pour le top belge.

Impossible de juger à l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, Bayo est apparu relativement affûté ce jeudi. Il a déjà démontré une belle pointe de vitesse qui sera certainement un atout pour l’attaque carolo pour le reste de la saison.

© BELGA

© BELGA

Zedadka blessé, Van Cleemput ménagé

La moins bonne nouvelle, c’est la blessure de Karim Zedadka. L’ailier a ressenti une vive douleur aux adducteurs lors de l’entraînement de ce matin. Il pourrait être sur la touche plusieurs jours.

Van Cleemput et Willems, qui souffrent encore tous les deux respectivement de la cheville et du talon, sont restés en salle. Tout comme Nkuba et le jeune Thomas Lutte, laissés au repos après trois jours intenses.