Les supporters du Sporting Charleroi vont encore devoir patienter avant de voir Lukasz Teodorczyk et Jon Flanagan enfiler la vareuse zébrée. Les deux transferts ne sont pas encore prêts physiquement pour affronter la Gantoise, ce dimanche (18h15). "Teo va reprendre avec le groupe la semaine prochaine. Il est apte mais pas prêt à jouer une rencontre officielle", commente Karim Belhocine. Alors que le défenseur originaire de Liverpool n’a plus disputé le moindre match depuis plusieurs mois. "Il a un retard au niveau du rythme, mais c’est le joueur qu’on avait vu avant de lui proposer un contrat. Il a du caractère, c’est un bosseur. Il entre bien dans le moule du Sporting Charleroi", indique l’entraîneur français.

Ce dernier devra aussi se passer des services de Diandy et Bruno, blessés de longue date, ainsi que du défenseur bulgare Ivan Goranov, revient petit à petit. "Il a repris sérieusement ce jeudi et ce vendredi. Il a eu un passage difficile, sa blessure a été plus grave que prévu. Il a travaillé dur ce matin, individuellement. Il a retrouvé le moral et le sourire. Son retour est pour bientôt."

Cela fait donc cinq absents avant de défier les Gantois, que les Zèbres avaient battus lors de la dernière journée de la saison 2019-2020. "Malgré leurs moins bons résultats, cela reste une bonne équipe, qui n’a finalement perdu que Jonathan David. Le reste de l’effectif est resté. Les Gantoins ont terminé à la deuxième place du championnat, il ne faut surtout pas croire que parce que leurs résultats sont moins bons, on pourra se permettre d’être moins performants. Il faudra être très concentrés vu leurs qualités. Et je suis d’ailleurs certain qu’ils termineront la saison dans le haut du tableau."