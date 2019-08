L’arrivée du remplaçant de Victor Osimhen à Charleroi est sur le point d’être bouclée. Comme nous vous l’indiquions la semaine dernière, les dirigeants carolos ont fait de Shamar Nicholson, l’attaquant de 22 ans évoluant au MK Domzale (Slovénie), auteur de 13 buts en 29 matchs la saison passée, leur priorité en attaque.

Malgré la concurrence de plusieurs clubs, dont Braga et… le Cercle Bruges, le Sporting est prêt à tout pour s’offrir les services de l’international jamaïcain (12 sélections, 3 buts), qui s’est encore distingué avec son pays lors de la dernière Gold Cup (2 buts), remportée par le Mexique de Guillermo Ochoa.

En tribune lors de la défaite de Domzale face à Celje, dimanche, Nicholson n’évoluera plus sous les couleurs du club slovène qu’il a qualifié pour l’Europa League cette saison mais avec qui il n’est pas parvenu à rejoindre la phase de groupe, malgré un doublé face à Malmö il y a quelques jours.

Lundi en fin de journée, le buteur a pris l’avion pour la Belgique et il a rencontré Mehdi Bayat dans la soirée en compagnie de son agent. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère très positive, l’administrateur-délégué du Sporting ayant été impressionné positivement par la mentalité du joueur. Les accords entre les clubs et avec le joueur ont été trouvés et l’officialisation du transfert (sur base d'un contrat de trois ans + 1 en option) devrait avoir lieu ce mardi après la traditionnelle visite médicale.

Selon nos sources, le Sporting va dépenser près d’un million et demi d’euros pour attirer Nicholson au Mambourg (qui ne devrait pas encore être qualifié pour Zulte Waregem, lundi). Cette arrivée devrait précipiter le départ en prêt de Chris Bedia, dont le profil est similaire, vers un club de Ligue 2 française.