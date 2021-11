Cinquième du championnat (23 points), Charleroi espère se relancer face à une équipe du Cercle avant-dernière (10 points) mais « qui mériterait beaucoup mieux, notamment quand on voit leur match contre Genk », se méfie Still. « Le Cercle propose un contenu intéressant et a récemment changé de système, ce qui leur donne un nouvel élan. C’est une équipe dynamique et mobile. »

Les Zèbres, eux, devront éviter de tomber « dans la précipitation », estime leur entraîneur. « A l’Union, on a voulu aller trop souvent trop vite vers l’avant et on n’a pas réussi à mettre l’adversaire en difficultés là où on l’avait imaginé. Nos erreurs défensives se sont payées cash. »





La sélection : Koffi, Desprez, Chiacig, Knezevic, Andreou, Wasinski, Bessilé, Ozornwafor, Ilaimaharitra, Zorgane, Gillet, Morioka, Kayembe, Tchatchoua, Zedadka, Gholizadeh, Fall, Benchaib, Zaroury, Nicholson, Descotte, Ferraro.

Absents : Willems, Nkuba, Van Cleemput (blessés), Boukamir, Lokembo, Bedia (non-repris).



Si les dix internationaux sont rentrés « fit » de la trêve, le Sporting déplore une absence défensive contraignante pour le déplacement au Cercle de Bruges ce samedi (16h15) dans le cadre de la 15e journée de championnat. La même qu’il y a quinze jours lors du déplacement à l’Union SG (4-0) : Jules Van Cleeemputconfirme l’entraîneur Edward Still.