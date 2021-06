Soleil, bonne ambiance et nouvelles têtes au premier entraînement des Zèbres.

Le soleil a accompagné la reprise, samedi au Mambour où le rendez-vous était fixé vers 9h. Au programme pour démarrer la journée : prise de sang, test Covid et petit-déjeuner en équipe, suivi d’un discours du nouvel entraineur Edward Still et de l’administrateur délégué Mehdi Bayat dans le vestiaire.

Parmi la bonne vingtaine de joueurs présents, on retrouvait les deux premiers transferts entrants : le défenseur suisse du FC Lucerne Stefan Knezevic (transfert définitif), et le médian défensif d’OHL Aboubakar Keita (prêt avec option d’achat). Le jeune défenseur chypriote Stelios Andreou était présent aussi, alors que l’officialisation de son transfert se fait toujours attendre. Quatre jeunes complétaient l’effectif : Ciacig, Lokembo, Tchatchoua et Boukamir.

Guillaume Gillet a participé à cette reprise, et on se dirige probablement vers une prolongation de son contrat qui arrive à échéance au 30 juin. Cela semble un peu moins bien embarqué pour Massimo Bruno, qui est, dit-on, toujours en pleine réflexion.

En matinée, la moitié de l’effectif a passé les tests physiques et cardiaques à Monceau, pendant que l’autre moitié avait droit à une première séance sur terrain à Marcinelle (exercices de passing, de possession, courses…), sous le regard attentif du staff et de Frédéric Renotte, le nouveau préparateur physique. Les deux groupes ont inversé après-midi.

Le Sporting poursuit sa reprise, exclusivement sur terrain désormais, dès ce lundi, tandis qu’un premier point presse est prévu ce mardi pour Edward Still. V.BL.