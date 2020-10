l’Observatoire du football CIES a classé les clubs ayant disputé au moins 27 matchs de championnat depuis le 01/09/2019 selon le nombre de joueurs utilisés. 1014 équipes de première ou deuxième division de 50 pays à travers le monde ont été analysés. Il s'avère que durant cette période, Charleroi a utilisé 23 joueurs ce qui en fait le troisième club le plus stable du monde juste derrière Halmstad (D2 suédoise) et Wellington (Nouvelle-Zélande- D1) avec 22 joueurs.

Le bonnet d'âne est attribué au club brésilien d’Avaí FC avec 59 joueurs utilisés. Cinq clubs anglais sont dans le top 20 des équipes les plus stables : Burnley, Liverpool, Southampton, Brighton & Hove Albion et West Bromwich Albion. Les clubs de Serie A et Serie B brésilienne dominent largement le classement de ceux qui utilisent le plus de joueurs. Treize d’entre eux en ont aligné au moins 50 lors de la dernière année. Beaucoup d'équipes d’Europe de l’Est, notamment de Serbie et d’Ukraine, sont aussi particulièrement instables contrairement à la plupart des clubs d’Europe occidentale et d’Asie.

Quant aux clubs belges, derrière les Carolos, on retrouve Malines (25), le Club Bruges (27), le Beerschot (29) et le Standard (31). Mouscron (45) et le Cercle (46) sont les mauvais élèves belges. En regardant le classement de la Pro League, on peut donc voir que la stabilité semble payer.