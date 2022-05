Le Sporting de Charleroi s’affaire pour bâtir une équipe U23 qui tiendra la route la saison prochaine en Nationale 1. Si le club tente toujours de rapatrier son ancien milieu de terrain Cristophe Diandy (31 ans), il cherche aussi à recruter des jeunes joueurs avec un certain potentiel.C’est ainsi que ce mardi, Nathan Zohoré s’est entraîné au stade avec l’effectif professionnel puisque les U21 n’ont plus d’entraînement. Il s’agit d’un défenseur français de 21 ans qui vient du FC Sochaux, club avec lequel il a tout juste disputé une mi-temps en Coupe de France, fin novembre, mais pas la moindre minute en Ligue 2.

Il faisait partie des 19 joueurs présents à la séance collective du jour. Bessilé (tendon d’Achille) était absent et risque de rater le dernier match de la saison, samedi (20h45) à Gand. L’espoir est plus grand pour Kayembe (quadriceps) et Andreou (dos), ménagés mais qui devraient pouvoir tenir leur place.

Après un mauvais mouvement, Ozornwafor (genou) a stoppé l’entraînement auquel n’a pas participé Gholizadeh (fatigue). Ferraro a repris avec le groupe tandis que Descotte a alterné les exercices avec le kiné.

Enfin, il reste les blessés connus de plus longue date que sont Badji, Van Cleemput et Tchatchoua, forfaits pour samedi.