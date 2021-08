Fruit d’une profonde réflexion estivale, le rajeunissement de l’effectif carolo donne raison et espoirs à ses instigateurs.

En changeant d’entraîneur à l’intersaison, Charleroi a opéré un virage à 180 degrés. Si le profil, le discours et la vision d’Edward Still - résumés dans une candidature d’une quarantaine de pages envoyée cet été au boulevard Zoé Drion - ont rapidement séduit Mehdi Bayat, les deux hommes partageaient aussi la conviction qu’un rajeunissement de l’effectif s’imposait. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mayonnaise prend pour l’instant. Le fond de jeu s’en retrouve rehaussé, bien qu’il faille encore le concrétiser dans les chiffres. Il a en tout cas déjà, semble-t-il, convaincu les plus sceptiques sur le choix audacieux de la direction, tout en allégeant la pression qui pesait sur les frêles épaules du néo-entraîneur au discours éloquent.

(...)