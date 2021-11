© D.R.

Environ une centaine de supporters, jeunes et moins jeunes, ont profité des vacances et de la séance ouverte pour venir assister à l’entraînement du Sporting Charleroi ce mardi à Marcinelle.Sur la pelouse, il y avait 25 joueurs, dont les 3 gardiens et Nkuba, même si le jeune ailier carolo a travaillé à part avec le kiné. Van Cleemput a également écourté l’entraînement tandis que Gholizadeh et Morioka étaient absents. Tout comme Willems, blessé de longue date. "Ça fait plaisir, ça se faisait rare. Ça me permet de me remettre à jour au niveau des numéros de maillot", sourit une supportrice.À côté d’elle, un ado s’étonne : "Tu as vu, en plus de Nicholson il y en a un deuxième avec un masque de protection". Il fait référence à Descotte, opéré d’une fracture du nez la semaine passée. "Ils doivent rentrer trempés au stade", remarque un enfant en voyant, au plus près, les gardiens répéter leurs gammes de plongeons et de réflexes sous la drache.Elle n’a pas découragé les plus fidèles supporters, heureux de voir leurs favoris dans un autre contexte qu’en match.