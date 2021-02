"Ce vendredi matin, on devait parler de ce qui a été et de ce qui n’a pas été. Puis se dire que la compétition est terminée, qu’il reste encore huit matchs de championnat et qu’il faudra faire le maximum", a commenté Karim Belhocine, l’entraîneur du Sporting, avant de recevoir le Club Bruges, ce dimanche à 18h15.

Le technicien français ne pourra pas compter sur Kaveh Rezaei, son attaquant n’est à nouveau pas autorisé à affronter le Club Bruges. Son compatriote, Ali Ghozalideh, est incertain. "C’est compliqué de répondre aujourd’hui. Il a réalisé une échographie rassurante ce jeudi et il a couru aujourd’hui. J’en saurai plus samedi." Morioka a ressenti une grosse fatigue musculaire, mais devrait bien intégrer la sélection, au contraire de Goranov, Diandy, Nkuba, Zajkov, Flanagan et Willems.

Vranjes, lui, a profité en cours de match des quelques minutes de pause, pendant qu’Arslanagic était au sol, pour se faire masser l’arrière de la cuisse. Inquiétant ? "Que ce soit hier ou ce matin, il ne s’est pas plaint. Il avait été blessé 5 à 6 jours à Anderlecht, avant d’arriver chez nous. Le fait d’enchaîner les rencontres, après une pause, ça peut parfois être difficile. Mais normalement il n’y a pas de problème avec Vranjes."

Par rapport à l’élimination en Croky Cup de ce jeudi, les gros changements sont donc l’absence de Rezaei mais le retour de Botaka.