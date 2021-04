Un match sans enjeu ? La réception d’Eupen ressemblait plutôt à une joute amicale, avec des joueurs en test : une rencontre décousue, beaucoup de déchets, des occasions à la pelle et des défenseurs qui accompagnaient les offensives. À ce petit jeu, Teodorczyk et Kipré risquent bien de se retrouver sur le carreau la saison prochaine. Le premier pour ses quatre opportunités gâchées, le second pour son penalty concédé (le quatrième de son équipe en trois journées) et son but contre son camp.