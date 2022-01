© Belga

Après un petit jogging matinal, l’effectif était divisé en trois groupes ce jeudi matin en Turquie. Un premier était composé des joueurs en revalidation ou en phase de réintégration progressive. C’est ainsi que Knezevic, Van Cleemput et Willems ont effectué des exercices en salle avec le kiné.Les deux autres groupes ont alterné entre une séance plus tactique sur terrain et une séance de résistance sur la plage. Sous les yeux de Jacques Borlée, et sous l’impulsion du préparateur physique Frédéric Renotte, les Zèbres devaient enchaîner une série d’ateliers dans le sable : allers-retours en course, jump sur une boxe, step, accélérations etc. Le tout sous une fine pluie.Ils auront droit à un deuxième entraînement en fin d’après-midi. Auquel devrait participer Vakoun Bayo. L’attaquant prêté par Gand doit en effet atterrir à Antalya pour enfin rejoindre ses nouveaux équipiers après être resté coincé plusieurs jours en Côte d’Ivoire à cause du Covid.