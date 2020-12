Après un zéro sur neuf, Charleroi accueille Courtrai ce lundi soir avec l'envie de retrouver la victoire.

Pour cette rencontre, Karim Belhocine récupère Amine Benchaib qui avait une entorse à la cheville. Dans le sens contraire, le T1 carolo pourrait devoir se passer des services d'Ali Gholizadeh et Kaveh Rezaei. Les deux Iraniens sont incertains pour la rencontre. Lukasz Teodorczyk s'est entraîné ce dimanche mais n'est pas sélectionnable, au même titre que Goranov, Flanagan, Diandy et Bruno. Marco Ilaimaharitra est lui suspendu après son exclusion face à Waasland-Beveren.



"Nous travaillons avec un large groupe de joueurs", avance Belhocine. Marco est un joueur important mais d'autres travaillent chaque jour pour gagner leur place. Nous avons pas mal de milieux défensifs dans le groupe..."

Le coach compte sur ce match programmé lundi soir à 20h45 pour repartir vers l'avant. "Le soir de Waasland-Beveren, il y a avait de la déception", avoue Karim Belhocine. "Mais nous sommes des sportifs de haut niveau qui doivent se remettre très vite en selle. Il faut oublier le match précédent pour être focus sur le prochain et les joueurs l'ont bien fait. J'ai vu beaucoup de joueurs positifs qui ont bien travaillé pour préparer ce match."

Avec la réception de Courtrai, Charleroi se lance dans un dernier sprint jusqu'à la fin décembre avec pas moins de cinq rencontres en 20 jours. "Nous ne nous fixons pas d'objectifs comptables pour ce mois de décembre", affirme le coach zébré. "Ces derniers temps, nous avons peut-être eu ce défaut de vouloir trop se fixer d'objectifs et de voir les choses sur le long terme. Depuis mon arrivée il y a un an et demi, j'ai souvent parler de match par match. C'est fnalement comme cela qu'il faut voir les choses. Il faut faire le maximum à chaque rencontre et on verra où cela nous mènera. Charleroi est un club faire pour penser comme cela."