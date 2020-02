Prêté à Troyes, l’ancien Zèbre Chris Bedia veut relancer sa carrière.

Le 13 août 2019, un peu avant minuit, Troyes l’officialise sur son compte Twitter : Chris Bedia, l’attaquant du Sporting Charleroi, est prêté avec option d’achat au sein du club militant en Ligue 2. Deux jours avant, l’Ivoirien était aligné à la pointe de l’attaque zébrée lors de la victoire carolo face à l’Antwerp, après avoir connu des montées au jeu face à la Gantoise et Courtrai. Si les arrivées de Nicholson, Rezaei et Tsadjout n’étaient pas encore bouclées à ce moment-là, Bedia comprend rapidement que son avenir semble bouché au Pays noir. L’ancien joueur de Zulte veut alors donner un coup d’accélérateur à sa carrière et a choisi le stade de l’Aube, à 150 kilomètres de Paris, pour y arriver.

Chris, dans quel état d’esprit êtes-vous revenu de votre prêt à Zulte Waregem cet été ?