L’attaquant du Sporting restait sur une bonne saison à Sochaux, les supporters attendaient avec impatience de le voir à l’œuvre. Et ils ont exulté dès la septième minute de jeu, lorsqu’il a ouvert le score.

"Cela fait du bien, a avoué Chris Bedia au micro d’Eleven. C’est surtout très important de marquer dès le début du championnat."

À part cette réalisation, il n’a pas vraiment eu de grosses occasions. Il avait visiblement du mal à se positionner sur les centres de Kayembe. "Il fallait être efficace pour l’équipe. Je n’ai eu qu’une occasion et j’ai réussi à la mettre au fond. Tant mieux", souriait-il.

Un but libérateur

L’ouverture du score était importante pour les Hennuyers, mis sous pression par des Ostendais très volontaires dans les premières minutes. Le but a permis d’évacuer cette pression. "J’espère continuer de la sorte tout au long de la saison : marquer des buts, prendre de la confiance et surtout aider l’équipe."

Il a en effet très peu touché le cuir en zone de finition. Son travail s’est résumé à des duels dos au but et un pressing. Bref, le buteur ivoirien s’est mis au service du collectif. Et ça ne l’a visiblement pas dérangé. "Si tu travailles pour l’équipe, tu seras toujours récompensé."

Le résultat l’a évidemment aidé à accepter cette rencontre difficile et il espère être mieux servi samedi, pour la réception de Saint-Trond, à domicile.