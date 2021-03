Et dans ce cadre, le Sporting a décidé de nommer Christophe Dessy comme nouveau directeur sportif de l’Académie dès la saison prochaine, même si cette information ne devrait être officialisée que ce mercredi.

L’homme de 55 ans a déjà une grosse expérience dans le domaine avec des casquettes de directeur sportif du centre de formation du Standard mais aussi de Guingamp tout en ayant aussi déjà travaillé pour Nancy, Mons, l’Etoile de Sahel (Tunisie) ou encore l’Olympique Lyonnais.

Christophe Dessy travaillera en duo avec Alain Decuyper, l’actuel directeur technique de l’EDJ. Cette arrivée montre les ambitions de la direction zébrée qui veut plus que jamais que ses investissements dans son Académie permettent enfin à plus de jeunes de se faire un nom en équipe première. En tant que joueur, Dessy avait porté le maillot des Zèbres entre 1989 et 1992.