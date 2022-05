Il est arrivé au stade vers 12-13 h, samedi. C’est généralement le timing pour un match à domicile. Il a rejoint son local, près du tunnel des vestiaires, où sont placardés mille photos, articles de presse et petits mots. Son QG. La pièce où il lave et prépare soigneusement depuis 22 ans tout ce dont les joueurs et le staff carolos ont besoin. Il a ensuite habillé le vestiaire : les maillots pliés devant chaque casier, les sous-shorts ajustés, les chaussettes, les chasubles des remplaçants, les slips fétiches des uns, le tape et les grigris des autres. Un rituel hérité de ses parents que David Dal Mut, alias "Bello", le magasinier du Sporting, n’effectuera plus à Charleroi. Il a décidé de passer le flambeau.