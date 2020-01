Les premières réactions au micro de Proximus Sports après le match nul entre Charleroi et Bruges (0-0).

Clinton Mata (FC Bruges) : "Sur le but de Dennis, il n'est jamais hors-jeu et je trouve que le VAR doit faire son job mais il ne le fait pas. Je pense que demain, quand on reverra les images, l'arbitre verra qu'il a fait une erreur. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, tout le monde veut nous faire tomber mais le plus important c'est qu'on reste une équipe et qu'on reste solide. Je pense que toutes les équipes savent qu'on est une équipe qui construit et ils veulent nous bloquer. On veut gagner chaque match mais rien n'est encore fait donc on verra. Un joueur d'appui nous aurait fait du bien, on fait avec ce qu'on a."

Marco Ilaimaharitra (Sporting Charleroi): "Je pense qu'on a montré un gros collectif au niveau défensif et offensivement on s'est montré conquérant. C'est un bon résultat face au premier mais on espérait mieux. On a un peu trop reculé. Le coach nous a dit de continuer notre jeu. Il nous a manqué de l'efficacité dans ce match, tout simplement."

Joris Kayembe (Sporting Charleroi) : "On bien tenu contre une belle équipe de Bruges, on a manqué d'efficacité devant le but. Je suis venu ici pour gagner ma place dans cette équipe qui tourne bien. Je vais essayer d’apporter un plus à l'équipe."

Simon Mignolet (FC Bruges) : "Charleroi est une équipe bien organisée. On n'a pas eu tellement d'occasions. On a pris un point de plus et on n'a pas encaissé donc ça c'est bon, on est dans la bonne direction."

Karim Belhocine (Sporting Charleroi): "On a fait une bonne première mi-temps sans encaisser. On espérait mieux quand même."