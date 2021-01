Cinq défaites et un partage plus tard, le Sporting s’est à nouveau imposé. Une victoire qui était dans l’air après des parties encourageantes jouées face au Standard et OHL.

Les Zèbres ont réussi à concrétiser ce renouveau dans l’enfer de Courtrai. Ce qui pouvait ressembler au match piège par excellence s’est transformé en match idéal. Des températures proches de zéro, un terrain étroit et difficile, qui exigeait plus d’engagement que de prouesses techniques.



(...)