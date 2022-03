Les Zèbres n’ont pas attendu l’intimité du vestiaire pour entamer le soulèvement, samedi en fin d’après-midi derrière les anciennes casernes. Quelques secondes après que l’arbitre Jan Boterberg a sifflé la fin de quarante-cinq minutes d’une prestation plutôt déplorable collectivement, et punie par deux buts malinois facilités par autant d’errements défensifs (5e et 13e), Marco Ilaimaharitra a rassemblé ses équipiers à même la pelouse pour un premier discours mobilisateur. Au micro d’Eleven, le capitaine carolo ne s’est pas caché : "Quand tu rates les quinze premières minutes ici à Malines, ça se paie cash. On s’est laissé aller. Et on a su faire le dos rond par moments parce qu’on aurait pu en prendre plus. On doit réagir à tout prix".



(...)