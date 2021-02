Un match de bas de classement. Voilà comment pourrait être qualifiée la rencontre entre Charleroi et Genk si on se base sur les résultats de 2021. Avec six points en huit matchs, les Zèbres se classent à la 17e place de ce classement particulier. Les Limbourgeois, avec huit unités en dix rencontres, ne se placent que deux rangs plus haut.

Pourtant, ce vendredi soir, c’est un duel pour une place dans le top 4 qui se jouera.

"On dit souvent qu’il suffit d’un match déclic pour se relancer, avance Thomas Chatelle, notre consultant. Celui de ce vendredi vaut son pesant d’or pour les deux équipes. D’un côté, Charleroi ne trouve pas son rythme de croisière et, de l’autre, Genk montre trop de carences."

(...)