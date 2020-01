Depuis le début de la saison, le Club Bruges récolte de nombreux éloges grâce à ses prestations en Pro League mais aussi sur la prestigieuse scène de la Ligue des champions. Pour 90 % des observateurs de notre compétition, c’est le futur champion de Belgique qui se présentera au Mambourg ce mercredi soir (20 h 30). Car, actuellement, l’équipe de la Venise du Nord est la plus puissante financièrement et la plus talentueuse. Mais cela, les Zèbres s’en tapent complètement.