Depuis le départ de Cristian Benavente vers l’Égypte et plus particulièrement le club de Pyramids FC, le Sporting de Charleroi est à la recherche d’un milieu offensif. Alors que plusieurs pistes ont été activées ces dernières heures, celle menant vers Ryota Morioka est bien réelle.

Le Japonais, qui n’est plus en odeur de sainteté du côté d’Anderlecht, serait motivé à l’idée de rejoindre les Zèbres. Charleroi souhaiterait dans un premier temps louer le joueur de 27 ans en insérant une option d’achat. Cependant, les Mauves qui ont acheté l’ancien joueur de Waasland-Beveren 3 millions d’euros souhaitent récupérer leur investissement.

Le Japonais, qui a joué six rencontres de championnat et trois d’Europa League cette saison avec le maillot anderlechtois, a déjà refusé des offres venues de Chine et du Qatar. Morioka voit le projet carolo d’un bon œil, Felice Mazzù ayant montré son envie de travailler avec lui au sein d’un club qui a de réelles chances de se qualifier en PO1.

Reste à voir dans les prochaines heures si le deal se réalise alors qu’Anderlecht aurait une autre crainte : l’éclosion de Morioka à Charleroi qui pourrait avoir des répercussions sur une possible non-qualification des Mauves en playoffs 1…