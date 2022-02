Derrière le discours usuel qui répand l’idée qu’une concurrence saine et forte tire tout un collectif vers le haut et qu’une place se gagne à l’entraînement, s’établit généralement en amont une hiérarchie claire. C’est le cas cette saison à Charleroi où Edward Still a rapidement déterminé un ordre entre titulaires et remplaçants. Logique, selon Régis Brouard. "Quand un entraîneur construit son effectif, il part dans sa tête avec 12, 13 ou 14 titulaires à des postes clés : gardien, défenseur central, milieu axial et no 9. La colonne vertébrale. Il donne un statut à ses joueurs", commente l’entraîneur du SC Bastia (Ligue 2), passé par Clermont, Tubize et le Red Star. "Il faut bien les choisir - d’où l’importance du recrutement - et y trouver ses relais. Ça, c’est l’idée première. Après, vous formez une équipe et des connexions autour."