Première réussie pour Guillaume Gillet ! De retour dans le championnat belge, le milieu de terrain est déjà parvenu à frapper fort en contribuant à la victoire des Zèbres au Club Bruges. Comme ce fut le cas durant la préparation, le Liégeois s’applique à jouer simple, à couvrir ses partenaires et à apporter de la sérénité dans le jeu carolo.

Lors de son séjour au Parc Astrid, il s’infiltrait énormément de la deuxième ligne, apportait le surnombre et valorisait ses qualités de finisseur. Au cours de la saison 2011-2012, il avait notamment explosé son compteur avec 12 buts inscrits en phase classique, deux supplémentaires en Playoffs 1… et cinq en Europa League. Des chiffres exceptionnels. Depuis le début de sa carrière, il tourne à un but tous les six matchs environ.