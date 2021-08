Vincent BlouardOn l’a vu s’arrêter net, dimanche dans les dernières secondes du match à Zulte-Waregem, se tenant les adducteurs, et on avait compris.

Dorian Dessoleil, le défenseur et capitaine de Charleroi, a passé un scanner ce mardi. On ne connaît pas encore les résultats exacts mais on sait par contre qu’il est d’ores et déjà forfait pour la réception du Beerschot, samedi à 16h15 dans le cadre de la 6e journée de championnat.

Knezevic, touché au mollet, devrait quant à lui pouvoir tenir sa place.