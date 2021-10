Coupe: Charleroi sans Kayembe ni Knezevic face à Lommel Charleroi Vincent Blouard Edward Still refuse de parler de tournante mais va laisser quelques titulaires au repos ce mercredi pour l’entrée en lice du Sporting en Coupe de Belgique, "une compétition magique". © Belga

"Chaque match est un objectif, donc la Coupe en est un aussi". Edward Still a rapidement planté le décor ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de Lommel (D1B) en 1/16e de finale de la Coupe.



L’entraîneur du Sporting ne sait que trop bien ce que représente le gain d’un trophée, lui qui avait soulevé cette même Coupe avec l’Antwerp lors de son premier match dans le staff d’Ivan Leko (1-0 contre le FC Bruges, le 1er août 2020). « J’adore la Coupe, c’est une compétition magique parce que ça va très vite et parce que c’est l’objectif de tout le monde de gagner au moins un trophée dans une carrière. Qu’on soit joueur, entraîneur ou supporter. Ça rassemble tout un club et cela créé une communauté encore plus forte. On a d’ailleurs échangé ce mardi matin avec le groupe à ce sujet. »



Les plus anciens ont pris la parole, dont Guillaume Gillet, qui présente sans doute le plus beau palmarès du vestiaire carolo. Stefan Knezevic a également remporté la Coupe de Suisse. Et Jules Van Cleemput a aussi fait part de son expérience avec Malines.



Kayembe et Knezevic ménagés, la chance de Zedadka



Si Still ne sous-estime pas Lommel – « une équipe qui a déjà joué dans plusieurs systèmes cette saison, avec de l’expérience et des joueurs de qualités prêtés par Manchester City » -, il laissera tout de même au moins deux titulaires au repos. A savoir Kayembe et Knezevic. « Leurs statistiques physiques sont énormes, ils ont énormément donné ces dernières semaines. » Par déduction, Zedadka devrait honorer sa première titularisation sur le côté gauche pour remplacer l’ancien Diable rouge. En défense centrale, le choix se portera vers Wasinski ou Bessilé.



« Pour le reste, on mettra la meilleure équipe possible », a commenté Edward Still. « On a 90 minutes, ou 120, pour passer ce premier cap. On ne vise rien d’autre que ce match-ci, et il faudra l’aborder différemment qu’un match de championnat parce qu’on ne pourra pas se dire ‘mince !’. Si ça ne marche pas ce mercredi, ce sera trop tard. »



La sélection : Koffi, Desprez, Chiacig, Van Cleemput, Boukamir, Andreou, Bessilé, Wasinski, Tchatchoua, Zedadka, Ilaimaharitra, Morioka, Gillet, Zorgane, Gholizadeh, Benchaib, Fall, Zaroury, Nicholson, Bedia, Ferraro.

Absents : Willems, Nkuba, Descotte (blessés), Ozornwafor, Kayembe, Knezevic, Lokembo (choix).

Arbitre : Jan Boterberg.