La police de Waregem et les supporters de Charleroi ne partiront pas en vacances ensemble.

Après avoir déplacé à un lundi soir la rencontre Zulte - Charleroi cet été parce qu’un festival de musique devait se dérouler en même temps que le match de la 4e journée de championnat, voilà que les garants de la sécurité de la ville flandrienne ont décidé de faire fermer, mardi, les guichets pour la vente des tickets pour le match entre les deux clubs en quart de finale de la Coupe.

Du côté des fans carolos, on se demande si cette mesure est vraiment sécuritaire ou si le club local a peur d’évoluer à l’extérieur de son stade. En effet, les 1 100 places allouées aux supporters carolos sont parties comme des petits pains et de nombreux fans qui n’avaient pas encore leur sésame comptaient se rendre au stade Arc-en-ciel pour un match où le combi-car n’est pas obligatoire. Les négociations entre les deux clubs et la police se poursuivront certainement encore ces lundi et mardi.